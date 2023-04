Minister boos op Rabobank: ‘Er klopt helemaal niets van dat landbouwakkoord geklapt is’

Minister van Landbouw Piet Adema is boos over de opstelling van de Rabobank. Die is volgens hem ‘één van de grootste partijen die het minste doet’ voor de verduurzaming van de landbouw.

Hij wil dat de bank bijdraagt aan een verduurzamingsfonds voor boeren, om boeren te ondersteunen die willen verduurzamen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door boeren die duurzamer gaan werken een lening te laten afsluiten tegen een lagere rente. ,,Dat het landbouwakkoord geklapt is, daar klopt helemaal niets van’’, zegt hij in een interview met deze nieuwssite.

De irritatie is gewekt door een interview in Het Financieele Dagblad vandaag. In zijn eerste grote interview als nieuwe ceo zegt Stefaan Decraene dat hij geen leningen zal afschrijven om de financiële pijn in de stikstofcrisis te verzachten. De Nederlandse politiek kijkt ook nadrukkelijk naar ‘boerenbank’ Rabobank om een stuk van de stikstofklap op te vangen, maar ceo Stefaan Decraene tempert de verwachtingen. ,,Als je leent, betaal je terug’’, zegt de Belg in het FD. ,,We gaan uw hypotheek toch ook niet kwijtschelden?’’

Adema wil wel degelijk dat de Rabobank een steentje bijdraagt. ,,Wij vragen veel van de agrarische sector. De verantwoordelijkheid daarvoor legt de Rabobank nu eenzijdig bij de boeren en de overheid.’’ En dat steekt de ChristenUnie-bewindsman, die vindt dat ook andere bedrijven die jarenlang hebben meegeprofiteerd van de winst van de agrarische industrie nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De Rabobank is in Nederland dé bank voor de agrarische sector. Volgens de bank zelf heeft ruim 80 procent van de Nederlandse boeren er een bankrekening. De Rabo boekte het afgelopen jaar 2,8 miljard euro winst. Vandaar ook dat de politiek de ogen heeft gericht op de financiële instelling met het hoofdkwartier in Utrecht.

Landbouwakkoord

Momenteel wordt er gewerkt aan een landbouwakkoord om ervoor te zorgen dat boeren gecompenseerd worden als zij duurzamer gaan werken, bijvoorbeeld door minder vee te houden. Nu gaat een flink deel van de winst die op gewassen, vlees en eieren worden gemaakt uiteindelijk naar de banken, de supermarkten en bijvoorbeeld de veevoerbedrijven en de verwerkende industrie.

Volgens Decraene zou het overleg tussen overheid en de circa vijftig betrokken partijen - boeren, natuurorganisaties, provincies, supermarkten en voedselproducenten - deze week zijn afgebroken en daarover spreekt de topman zijn ‘teleurstelling’ uit. Onzin, zegt Adema, volgens hem gaat het overleg door.

Bank dwingen

,,De Rabobank heeft het Nederlandse landbouwsysteem groot gemaakt, daar is niets mis mee, je mag winst maken’’, aldus de ChristenUnie-bewindsman. ,,Maar ik verwacht wel degelijk dat banken een rol gaan spelen in de transitie van de landbouw en dat óók de Rabobank aan tafel komt.” Volgens Adema is de Rabobank in vergelijking met andere banken ‘het meest star’.

Volledig scherm Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staat de pers te woord na afloop van een gesprek over het landbouwakkoord. © ANP

De Rabobank is de grootste financier van de agrarische sector en heeft volgens de Tweede Kamer de intensivering van de veeteelt gestimuleerd, met milieuschade tot gevolg. Daarom gaan er stemmen op om de bank te dwingen een financiële bijdrage te leveren aan hervorming van de agrarische sector.

Decraene ziet de rol van zijn bank als een zakelijke: kredietverschaffer van boeren. Dat verandert volgens de vorig jaar aangestelde topman niet omdat er ‘een stikstofdiscussie speelt’. Adema wil juist dat de bank komt met een verduurzamingsfonds. ,,Daar zie ik bij andere banken meer welwillendheid’’, benadrukt de Landbouwminister.

