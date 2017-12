Minister: Cijfers geluidsoverlast Schiphol moeten duidelijk zijn

De bewindsvrouw wil binnen met Schiphol om tafel om te praten over de meetmethodes, liet ze vanmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje weten op vragen van SP-Kamerlid Cem Laҫin.



De bewonersvereniging in Spaarndam, een plaatsje dicht bij de luchthaven, vroeg de gegevens van de meetpalen rond Schiphol op. Hoewel er volgens afspraak maximaal 180.000 omwonenden ernstige geluidshinder mogen ervaren, zou uit de meetingen van de palen blijken dat maar liefst 210.000 mensen dagelijks last hebben van het geluid. Schiphol heeft bij het bepalen van de overlast de meetpalen echter vervangen door berekeningen en modellen, waarbij wél binnen de marges werd gebleven. In reactie liet de directie weten graag met omwonenden te gaan praten om de berekeningen toe te lichten.



,,Ik wil het naadje van de kous kennen", aldus Van Veldhoven op de opmerking van Laҫin dat ze alleen denkt aan Schiphol en er niet is voor de omwonenden. ,,Modellen en berekeningen zijn weliswaar nodig om de toekomst te voorspellen, maar naderhand moeten de gemeten gegevens er wel naast gelegd worden om te kijken of er verschillen bestaan."



De bewindsvrouw gaat na of de verschillen inderdaad zo groot zijn. ,,Klopt het, dan zal ik moeten ingrijpen", zegt ze toe.