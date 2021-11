Minister Dekker: ‘Taghi en advocaat misbruikten de rechtsstaat’

Ridouan Taghi en zijn advocaat, Taghi’s neef Youssef, hebben misbruik gemaakt van het recht op vertrouwelijkheid tussen cliënt en raadsman om criminele activiteiten voort te zetten, vindt demissionair minister van Rechtsbescherming Dekker. De minister zei dat tijdens een bijeenkomst met de Nederlandse pers in Rome. Hij is geïnteresseerd in het Italiaanse wetsartikel 41-bis, dat zware criminelen een zeer sober en restrictief gevangenisregime oplegt.

Maar de minister is zich bewust van de haken en ogen. ,,Ook de Italianen zelf worstelen daar nog enorm mee. Ze zeggen allemaal in die vertrouwelijkheid kun je je niet mengen.” Het is volgens de minister balanceren op de principes van de rechtsstaat. Dat is van groot belang, maar we moeten ook niet naïef zijn. ,,Dit zijn grote jongens die alles op alles zullen zetten om vanuit de gevangenis hun activiteiten voort te kunnen zetten. Dus die versoberingen en restricties in dat 41-bis-wetsartikel hebben zeer zeker een functie.”

Kunst afkijken

De groeiende dreiging van de zware criminaliteit in Nederland was voor de minister aanleiding voor een werkbezoek aan Italië. ,,We hebben in Nederland een groot probleem.”

Dekker bezocht onder andere de Rebibbia-gevangenis in Rome en sprak met de Italiaanse raad voor de rechtspraak, eigenlijk om de kunst af te kijken. ,,De Italianen hebben decennialange ervaring met georganiseerde misdaad, ze lopen enorm op ons voor. Het heeft dus weinig zin om zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”

Volledig scherm Sander Dekker. © Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de Rebibbia-gevangenis was de minister vooral geïnteresseerd in de extra beveiligde afdeling en de aangebouwde zwaar beveiligde rechtszaal. Gedetineerden hoeven niet meer het terrein af voor het bijwonen van een zitting. ,,Het transport van de extra beveiligde gevangenis in Vught naar De Bunker in Amsterdam is de achilleshiel in de beveiliging. Daar zijn honderden agenten voor op de been.”

Ook maakt de Italiaanse justitie veel gebruik van videoverbindingen bij rechtszaken, opnieuw om de risicovolle verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden. ,,Daar wil ik zo snel mogelijk naar kijken.”

Gezien het internationale karakter van de georganiseerde misdaad in Nederland, hamerde de minister ook op het belang van samenwerking met andere landen en niet alleen op uitvoeringsniveau. ,,We moeten hard nadenken over het opfrissen van onze wetten en regelgeving, zeker na het incident met Taghi.”

