Minister eist grotere voorraden bij apotheken tegen nijpend medicijntekort

De noodzaak is hoog. Steeds vaker moeten apothekers ‘nee’ verkopen aan medicijngebruikers, die daardoor vaak langere tijd niet de beschikking hebben over verlichtende geneesmiddelen. Denk aan parkinson-middelen, schildkliermedicijnen, neuszalf met een antibioticum erin, de anticonceptiepil of een behandeling die helpt bij de aanpak van alcoholverslaving.



Minister Bruins (VVD) zei enkele maanden terug nog in een interview met deze krant dat we momenteel veel te afhankelijk zijn van individuele producenten die een monopolie hebben op de productie van een medicijn. Die vindt vaak ergens in China of India plaats. ,,Dat is echt een bottleneck. We moeten bedenken of we ervoor kunnen zorgen dat zo’n medicijn in Europa wordt gemaakt, of tenminste de grondstoffen ervoor.’’



De productievertragingen in verre landen kunnen allerlei redenen hebben. Ze ontstaan bijvoorbeeld door onzuiverheden in de grondstoffen, of bij farmaceuten die het eindproduct niet onmiddellijk vrijgeven. Maar ook de toegenomen vraag en rompslomp met de distributie verstoren de doorstroming naar de apotheek.