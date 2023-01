Minister en Tweede Kamer willen meer aandacht voor Holocaust op school

Oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, was een aantal jaar geleden voorzitter van een commissie die aanbevelingen deed over hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend kan worden gehouden. Hij zegt verbaasd te zijn over het onderzoek. ,,Lang heb ik gedacht dat antisemitisme iets van het verleden was’’, vertelt hij. ,,Maar ik realiseer me steeds vaker dat het een fictie is te denken dat dat ooit over gaat.’’



Cohens ouders overleefden de Holocaust door onder te duiken. Hij is een van de vele nabestaanden die op scholen komt vertellen over de verschrikkingen van de oorlog en de Jodenvervolging. Volgens hem zou het helpen als in het onderwijs vaker wordt geprobeerd om de Holocaust persoonlijker te maken. ,,De Holocaust is een abstract begrip. Op een gegeven moment wordt 6 miljoen alleen een getal, individuele verhalen blijven beter hangen. Na afloop van elke les komen er altijd kinderen naar me toe die onder de indruk zijn.’’



Wat Cohen het meest schokt, is dat leraren aangeven soms de Holocaust niet te durven behandelen in de les uit angst voor heftige discussies met leerlingen. ,,Je merkt dat anti-Israël gevoelens al snel antisemitische gevoelens worden. Alles wordt op één hoop gegooid. Ik snap dat dat moeilijk is, maar scholen moeten die discussie wel durven aangaan.’’