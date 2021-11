Minister Grapperhaus: ‘QR-code in kleedkamer is niet te veel gevraagd’

videoMinister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt het niet te veel gevraagd dat sportclubs een coronatoegangsbewijs moeten controleren in de amateursport, zodra toeschouwers of sporters naar de kantine of kleedkamer gaan.

,,We vragen niets onmogelijks. We zullen het samen met elkaar moeten doen”, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad vrijdagochtend.

Het kabinet trok deze week deels het plan in om de coronapas in te voeren in de amateursport. Sporters en toeschouwers bij buitensporten krijgen, zolang zij buiten blijven, toch geen verplichte controle van het coronatoegangsbewijs.

Op het plan om dat wel te doen kwam felle kritiek vanuit de Tweede Kamer. ,,We zijn bereid om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen”, zei Rutte tijdens een debat in de Kamer. ,,Maar we doen dan wel minder dan het OMT ons adviseert, dat zeg ik er wel bij. Mooier kan ik het niet maken.”

Toch moeten sporters en toeschouwers op sportlocaties buiten wél gecontroleerd worden als zij op het terras van een club gaan zitten, naar de kleedkamer gaan, of naar het toilet of de kantine.

Volgens Grapperhaus is dat redelijk én hij stelt dat er voldoende geld beschikbaar is gesteld, via gemeenten, om de last te kunnen dragen. ,,Er zijn gemeenten die geld beschikbaar stellen voor de inzet van controleurs en dat geld is er ook.” Voor drie maanden heeft het kabinet zo’n 45 miljoen euro vrijgemaakt, wat bedoeld is voor de controles. Die pot is volgens Grapperhaus verre van leeg.

Onderwijs

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is het plan om ook met QR-codes te gaan werken in het hoger onderwijs voorlopig echt van de baan. Het kabinet wil eerst afwachten wat de huidige maatregelen voor effect hebben - bovendien zitten er vrijdag misschien nog meer maatregelen in het vat. Van Engelshoven voorziet bovendien praktische problemen in het onderwijs, zei ze vanochtend. ,,Er gaan iedere dag tienduizenden leerlingen naar binnen, het is echt een hele klus om die te controleren. Maar vooral: het is voorlopig echt niet aan de orde.”

Volledig scherm Ferd Grapperhaus op het Binnenhof. © ANP