Minister Grapperhaus: We gaan jihadiste niet ophalen uit Syrië

Blokhuis openhartig over overlijden dochter Julia (18): 'We huilen om de haverklap'

12:24 Ze had last van haar oog, een dag later lag ze in het ziekenhuis met ernstige uitvalsverschijnselen. Julia Blokhuis, de dochter van de Apeldoornse staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stierf een paar dagen later op 18-jarige leeftijd. 'We zijn steeds bij haar geweest, hebben gebeden en gezongen. Psalm 91, Bij God ben je veilig. Maar ze is niet beter geworden.'