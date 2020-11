Minister grijpt niet in bij Opsporing Verzocht

,,Voor mij als bewindspersoon geldt een rode lijn. Ik moet afstand houden tot de programmering en me daar niet actief mee bemoeien”, zei Slob tijdens het Vragenuur op vragen van 50Plus. De partij begrijpt niet waarom de omroep ingrijpt bij een programma ‘met meer dan een miljoen kijkers’. ,,Menig programmamaker zou daar de vingers bij aflikken”, zei Kamerlid Léonie Sazias. Zij wil dat Slob voor Opsporing Verzocht in de bres springt.

Dat is de ChristenUnie-bewindsman, die vandaag na een quarantaineperiode vanwege een met corona besmette medewerker weer in Den Haag was, niet van plan. ,,Dat de politiek zich niet bemoeit met de programmering is in de wet geregeld.”

Lingo

Volgens Sazias kan de minister zich wel degelijk ‘in algemene zin’ uitspreken dat dit programma ‘het algemeen belang dient’. ,,De Tweede Kamer heeft ook Lingo besproken”, memoreerde zij, toen dat programma in 2006 geschrapt zou worden. Volgens Sazias kijken veel 70-plussers naar Opsporing Verzocht, die het fijn vinden dat het programma ook tips over veiligheid geeft. Ook de politie is ongelukkig met het besluit van AvroTros om het Opsporing Verzocht op een andere manier uit te zenden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer stelde dat zijn achterban ‘niet veel kijkt’ naar Opsporing Verzocht. Toch brak ook hij een lans voor het handhaven van de uitzendingen. ,,Als er nu één programma is dat wat oplevert voor de samenleving. Eenderde van de zaken die daar aan bod komt, wordt opgelost. Ik snap dat de minister een rode lijn aanhoudt. Maar premier Rutte noemt het dan ‘een dringende oproep’ en doet die dan recht in de camera”, zo spoorde hij Slob aan. ,,Niet inkorten, dit is belangrijk voor het welzijn van alle Nederlanders.”

Kanalen

Volgens Slob wordt er nu gesproken om niet alleen tijdens de geplande tv-uitzendingen aandacht te besteden aan politieoproepen, maar ook ‘via andere kanalen’. ,,Ik begrijp dat de achterban van mevrouw Sazias het liefst lineair televisie kijkt, maar ik laat het bij de professionals in mediawereld die daar mee bezig zijn.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg riep Slob nog op om de kwestie ook te bespreken met minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid. Zij is bang dat slachtoffers beelden van misdrijven zelf gaan delen als Opsporing Verzocht in de huidige vorm niet meer bestaat. ,,De politie zegt altijd: geef de beelden aan ons, dan kunnen wij ze mogelijk in Opsporing Verzocht laten zien. We willen niet dat iedereen zomaar beelden zelf gaat openbaren.”