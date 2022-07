Minister Helder wil grote omslag maken in ouderenzorg: ‘Gaat om teruggeven van leven’

De komende jaren moeten er volgens Conny Helder (63) zeker 50.000 extra woningen komen voor ouderen die zorg nodig hebben. Dat zijn geen klassieke verpleeghuisplekken, maar woningen of appartementen speciaal voor ouderen waarbij de zorg wordt geregeld. Om zorginstellingen meer lucht te geven wordt ook de strikte personeelsnorm (minstens twee zorgmedewerkers op acht verpleeghuisbewoners) deels losgelaten - ‘doorontwikkeld’ in Helders woorden. Op termijn moet zo 400 miljoen euro worden bespaard. Dat staat in de plannen die VVD-minister voor Langdurige Zorg Conny Helder vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.