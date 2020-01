Minister Hugo de Jonge: Het huidige aantal immigranten is te hoog

Minister­raad besprak maanden vóór val Srebrenica al evacuatiescenario’s blauwhel­men

2 januari Het kabinet besprak in december 1994 al evacuatiescenario’s voor de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica. Het besef dat de enclave kwetsbaar was, was er toen al – zeven maanden vóór de val van Srebrenica. Toenmalig Defensieminister Joris Voorhoeve sprak in de ministerraad van ‘een klein dal waar 44.000 moslims bijeengedreven zitten’ en noemde de situatie ‘kwetsbaar’. Tegelijkertijd waren de Nederlandse militairen in Srebrenica ‘zeer gemotiveerd om door te gaan’.