Minister Ingrid van Engelshoven: ‘Mijn zakken zijn diep, maar niet eindeloos’

De afgelopen twee weken, toen musea, theaters en bioscopen vanwege de tweede coronagolf weer even dicht moesten, heeft Ingrid van Engelshoven vooral het theater gemist. De cultuurminister is een groot toneelliefhebber. ,,Dat hele ritueel: je jas ophangen, gaan zitten, telefoon uit en ongestoord genieten.”



In plaats daarvan keek ze naar het online aanbod. Toch mist ze ‘de beleving’. ,,Thuis leg je niet je telefoon in een kast”, zegt Van Engelshoven in het Panorama Mesdag in Den Haag dat donderdag weer open mocht. Op een Haagse schoolklas na was ze de eerste bezoeker van het museum rond het panorama dat Hendrik Willem Mesdag in 1881 van Scheveningen schilderde. Haar favoriete deel van het 1680 vierkante meter grote kunstwerk zijn de paardjes op het strand. ,,Het is net alsof ze bewegen.”



Van Engelshoven kan zich het laatste museum dat ze vóór Panorama Mesdag bezocht al niet meer herinneren. ,,Was dat het Singer in Laren, het Kunstmuseum in Den Haag of MORE in Gorssel?”



Na de horeca is de culturele sector het hardst getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Theaters en bioscopen zien hun inkomsten verdampen nu er maximaal dertig bezoekers welkom zijn. In april kwam een eerste steunpakket van 300 miljoen euro speciaal voor cultuur, naast de steunmaatregelen die het kabinet voor de hele economie afkondigde. Eind augustus werd een tweede pakket gepresenteerd, voor de eerste helft van 2021, ter waarde van 482 miljoen euro.