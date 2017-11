Minister Koolmees: AOW-leeftijd niet omlaag

Het pleidooi om de verhoging van de AOW-leeftijd te stoppen staat in een 11-puntenplan van de vakcentrale. ,,Het kabinet heeft in crisistijd bezuinigd op de AOW door de leeftijd extra snel te verhogen. Maar de kosten komen nu terecht bij bedrijven en sectoren. En werknemers kost het hun gezondheid.'' De verhoging leidt volgens een FNV-woordvoerder tot onvrede en onrust op de werkvloer.

Maar volgens Koolmees kost het miljarden per jaar om de AOW-leeftijd te bevriezen of te verlagen. ,,Dat is onverstandig en onbetaalbaar. En jongeren zijn daarvan de dupe. Die betalen daarvoor de rekening."