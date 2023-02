Minister Ollongren: Poetin kan deze oorlog nog steeds winnen

,,Poetin maakt nog altijd kans om deze oorlog te winnen”, zei Ollongren in een collegezaal van de Haagse campus van Universiteit Leiden. De kans daarop ziet zij niet in de militaire strategie of in het moraal van het Russische leger. ,,Dat ligt beduidend lager dan bij de Oekraïners. Zijn kans ligt bij ons: in het uiteenvallen van onze eenheid. Zeker naarmate de oorlog voortduurt.”

Volgens Ollongren sijpelt de Russische retoriek via extreemrechtse politici – ook in Nederland – door naar ‘elders in Europa’. ,,Wat deze politici bindt, is de verheerlijking van achteruitgang. Van het terugdraaien van verworven rechten waar vele jonge mensen decennia voor hebben gevochten.”

Cheerleaders

Het regime van Poetin, stelt zij, ‘is bang voor deze vooruitgang’. ,,Zo bang dat zij het met geweld proberen terug te draaien. En extreemrechtse politici zijn de dankbare cheerleaders.”

Ollongren noemde Forum voor Democratie niet bij naam, maar leek te verwijzen naar partijleider Thierry Baudet. Hij stelde bij herhaling in Kamerdebatten dat Oekraïne geen soeverein land is, precies wat Poetin ook claimt. Ook sprak hij over ‘onze vriend Rusland’ en zette hij vraagtekens bij het feit dat een Russische raket vlucht MH17 neerhaalde. Eind vorig jaar noemde Ollongren dat in een Kamerdebat nog ‘pijnlijk’.

Ollongren riep de studenten in de zaal op om dergelijke sentimenten te weerspreken en ‘ambassadeur’ te zijn voor ‘blijvende betrokkenheid’ bij Oekraïne. ,,Laten we elkaar blijven uitleggen waarom dit ook onze oorlog is.”

Stemhokje

De D66-bewindsvrouw sprak over ‘een gedeelde missie’ en verwees ook naar de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. ,,Zoals we bij de NAVO en de EU op alle niveaus aan versterking werken, kan dat ook vanuit de collegebanken, op straat, op verjaardagen, op het werk en in het stemhokje.”

Vrijdag is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ollongren sprak op de vooravond daarvan op een bijeenkomst van de Atlantische Commissie die in het teken stond van de oorlog. Dat er nu op het Europese continent weer een bloedige strijd woedt, heeft Ollongren doen realiseren dat Europese krijgsmachten ‘beter moeten samenwerken’. ,,Dat we meer van elkaar kunnen leren.”

Daarom wil de defensieminister ook dat Nederlandse militairen een deel van hun opleiding kunnen volgen bij het leger van andere landen, zoals Nederlandse uitwisselingsstudenten ook via het Erasmusprogramma in andere Europese landen kunnen studeren. ,,Wat mij betreft geven we onze jonge militairen de kans die jullie ook hebben: een militaire variant van het Erasmusprogramma.”

Zo'n Europees militair uitwisselingsprogramma bestaat al, maar Nederland stuurt nog geen officieren in opleiding naar andere lidstaten. Daar wil Ollongren verandering in brengen.

