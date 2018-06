Minister: OM maakte fouten in zaak burgemeesterslek

Vorige week bleek dat de politie telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad heeft opgevraagd én heeft gekregen, terwijl dit niet met de top van justitie is overlegd en niet had gemogen omdat het niet om levensbedreigende zaak ging.

Het draaide echter 'slechts' om een onderzoek naar het 'lekken' in een burgemeestersbenoeming. Verslaggever Jos van de Ven berichtte vorig jaar over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Hij wist er achter te komen wie hadden gesolliciteerd naar de functie, terwijl dit vertrouwelijk is. Hierop startte justitie een onderzoek naar het lek.

Grapperhaus herhaalde vanmiddag dat 'dit nooit had mogen gebeuren'. Alleen in uitzonderlijke gevallen -zoals rond nationale veiligheid- worden afgeweken en dat was volgens de minister 'nu niet aan de orde'. ,,Ik vind bronbescherming een vrijheidsrecht. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat dit niet had moeten gebeuren en daar ben ik het helemaal mee eens.''

Bovendien bleek vandaag dat justitie ook dezelfde journalist wilde afluisteren in een horecagelegenheid, toen hij een gesprek had met één van de verdachten in die zaak.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) is zeer ontstemd. ,,Dit had zo nooit mogen gebeuren. Het zegt iets over hoe men aankijkt tegen bronbescherming van journalisten, terwijl dit enorm belangrijk is.''

Collega Maarten Groothuizen (D66) is eveneens geschokt. ,,Dit was al een rare zaak, maar nu blijkt ook dat ze hebben geprobeerd de journalist af te luisteren. Wat is er bij het Openbaar Ministerie?''

Grapperhaus: ,,We krijgen een nieuwe wet waardoor straks ook een rechter moet meekijken naar welke dwangmiddelen het Openbaar Ministerie wil inzetten.''

Belgegevens

Justitie onderzoekt overigens nog wel wie de informatie naar de krant heeft gelekt. Het OM bekijkt wat de gevolgen kunnen zijn van het opvragen van belgegevens van een journalist voor de strafzaak tegen twee verdachten.

Fout