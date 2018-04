Minister: Ouderen niet de grootste brokkenmakers in verkeer

Politie en marechaussee concludeerden bij controles dat de senioren lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren een auto te besturen. Na medisch onderzoek of een rijtest bleek echter dat ze wel in orde waren. De gedupeerden moesten vervolgens vaak een halfjaar of zelfs langer wachten voordat ze hun roze papiertje terugkregen, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van autobestuurders.



CDA-Kamerlid Maurits von Martels had vragen over de kwestie gesteld. Volgens Van Nieuwenhuizen is er 'absoluut geen sprake' van leeftijdsdiscriminatie. ,,Het is bekend dat ouderen niet de grootste brokkenmakers zijn, dat weet de politie ook. Toch kunnen er soms aanwijzingen zijn dat iemand niet meer goed deel kan uitmaken van het verkeer. Dat kan gaan om ouderen, maar evenzogoed om jongeren of mensen met een medische aandoening als epilepsie."