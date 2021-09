Minister over motie tegen leenstelsel: ‘Een heel mooie nacht voor studenten’

VIDEODemissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is verheugd over de motie die de Tweede Kamer afgelopen nacht heeft aangenomen over afschaffing van het leenstelsel voor studenten. ,,Ik hoop dat er snel een nieuw kabinet is dat daar een besluit over neemt.’’

,,Dit was een hele mooie nacht voor studenten’’, zegt Van Engelshoven (D66) vanochtend bij de inloop van de wekelijkse ministerraad. Afgelopen nacht steunde een ruime meerderheid in de Kamer een motie van CDA en ChristenUnie waarin wordt uitgesproken dat er een einde moet komen aan het leenstelsel. De Kamer wil weer een basisbeurs voor studenten. Alleen de VVD stemde tegen de motie.

,,Er is nu een hele brede meerderheid in de Kamer die zegt: we moeten van het leenstelsel af’’, zegt Van Engelshoven. ,,Het is aan een nieuwe coalitie om dat ingevoerd te krijgen. Dit is zo’n ingrijpende stelselwijziging, dat moet een nieuw kabinet doen.’’

Volledig scherm Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). © ANP

Psychische klachten

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd, onder meer met steun van de PvdA én D66 - de partij van Van Engelshoven. Maar algauw bleek dat de vaak torenhoge studieleningen zorgen voor kansenongelijkheid, prestatiedruk en toenemende psychische klachten onder studenten.

Studentenorganisatie ISO is enthousiast over de aangenomen motie. ,,Het is fantastisch nieuws’’, zegt voorzitter Lisanne de Roos. ,,Een reden tot groot feest voor studerend Nederland. Een volgend kabinet kan nu simpelweg niet meer om de invoering van een nieuw studiefinancieringsstelsel heen: dit is de genadeklap voor het leenstelsel.’’

Compensatie

Of huidige studenten dan gecompenseerd gaan worden voor hun leningen, is nog onduidelijk. ,,Aan compensatie hangt een behoorlijk kostenplaatje’’, zegt Van Engelshoven. ,,In verschillende varianten kost dat mogelijk meerdere miljarden euro’s. Dat is geld dat je dan niet kan besteden aan hoger onderwijs.’’

Ook is het nog de vraag wat er in de plaats komt voor het leenstelsel. In de Tweede Kamer wordt daarover verschillend gedacht. Een deel wil een basisbeurs terug voor iedereen, anderen pleiten voor een inkomensgrens. Alleen studenten met minder draagkrachtige ouders zouden dan recht hebben op de basisbeurs.

Goed nieuws?

