Minister overlegt over weigerende Brunssumse wethouder

Vlak na de aanstelling van de wethouder op 10 oktober verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Palmen weigerde echter op te stappen, ondanks een oproep van minister Ollongren dat wel te doen. Hij werd daarin gesteund door een krappe meerderheid in de gemeenteraad.



Ollongren kan in het uiterste geval het besluit van de raad om Palmen aan te stellen, vernietigen. Zij heeft al gezegd dat ze niets uitsluit, maar deze manier van ingrijpen zou wel ongekend zijn. De minister van Binnenlandse Zaken hoopte eerder nog dat Palmen zelf zou opstappen of dat de gemeenteraad hem alsnog dwong.



De raad besloot vandaag wel tot een onderzoek door de rekenkamer naar een gronddeal waarbij de gemeente en de omstreden wethouder Palmen met elkaar overhoop liggen. De oppositie van CDA, PvdA, VVD en SP gaf tijdens de vergadering aan dat Palmen moet opstappen. Pas dan kunnen de verhoudingen in de raad verbeteren. Palmen weigerde dat echter opnieuw, bij monde van collega-wethouder Math Houben.



Burgemeester Luc Winants van Brunssum maakte vorige week bekend af te treden vanwege de kwestie. ,,Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt'', liet hij weten. Oud-minister Gerd Leers volgt Winants per 1 januari op. Gerd Leers zal nu tot zomer van komend jaar waarnemer in Brunssum blijven.