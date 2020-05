Minister: Ruimen van besmette nertsenfokkerijen is geen taboe

Het ruimen van met corona besmette nertsenfokkerijen is geen taboe, maar wordt pas ingezet als ultiem middel. Dat zei minister Schouten (Landbouw) vanmiddag in de Tweede Kamer. ,,Alle opties staan open.”

Recent bleek dat bij drie bedrijven in Noord-Brabant op locaties met nertsen besmettingen met het coronavirus zijn aangetroffen. Het gaat om meerdere locaties in Gemert-Bakel, om Laarbeek en om Deurne.

Vorige week kwam ook naar buiten dat een medewerker van een nertsenfokkerij zeer waarschijnlijk door een nerts is besmet met het coronavirus. Gisteren kwam er een tweede geval bij waarbij een dier een mens lijkt te hebben aangestoken.

Geen Q-koortsscenario

Vooral de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop de Partij voor de Dieren - wil dat het kabinet nu, uit voorzorg, kiest voor het opheffen van de getroffen bedrijven. Kamerleden vrezen herhaling van een Q-koortsscenario, waarbij een jaar of tien geleden mensen ernstig ziek werden en zelfs stierven. In Nederland waren vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron.

Maar minister Schouten houdt nog een slag om de arm qua ruimen. ,,De Partij voor de Dieren heeft het over stopzetten van de besmette nertsenbedrijven, maar dat betekent feitelijk ruimen. Ook de gezonde dieren. En dat doen we alleen bij groot gevaar voor de volksgezondheid of de diergezondheid."

Volgens de bewindsvrouw is er - ondanks waarschijnlijk twee gevallen - nog altijd geen groot risico dat de nertsen mensen zullen besmetten en wordt corona voor het leeuwendeel verspreid van mens op mens. Daarnaast gaat het virus ook niet razendsnel over van dier op dier of van het ene bedrijf naar het andere.

Angst voor reservoir

De Kamer is echter bang dat zich in de besmette bedrijven een ‘reservoir’ zal ophopen van zieke dieren. Daar vindt momenteel nog onderzoek naar plaats en daarvan komt eind deze week de uitslag, aldus Schouten. Ze beslist daarna samen met minister De Jonge (Volksgezondheid) over vervolgstappen.

,,De volksgezondheid staat op 1 en we hebben geen taboes. Maar tegelijk is ruimen een ultiem middel. Dat kan alleen met een goede onderbouwing.