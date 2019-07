Minister Slob: Haga Lyceum kan door, maar niet met deze bestuurders

,,Er waren aanwijzingen van de AIVD dat er wat mis is met deze school’’, zegt Slob tegen deze site. ,,Dat was aanleiding voor de Onderwijsinspectie om diepgravend onderzoek te doen, met als uitkomst een rapport dat er niet om liegt. Er is sprake van wanbeheer. Zelfverrijking door de directeur-bestuurder. Belangenverstrengeling. En daarnaast is aangetoond dat het burgerschapsonderwijs niet op orde is. Daardoor kan ik als verantwoordelijk minister niet anders doen dan optreden: dit bestuur moet weg. Een nieuw bestuur moet orde op zaken stellen in het belang van de leerlingen. Dat zal ik de ouders uitleggen.’’



Denkt u dat de ouders dat zullen begrijpen?

,,Er zijn zorgen of de leerlingen op deze school wel onderwijs krijgen waardoor ze in staat zijn om als burger in deze samenleving te functioneren. Er is geen vertrouwen dat dat onder dit bestuur beter wordt. Zeker niet in combinatie met het wanbeheer, zelfverrijking en gebrek aan intern toezicht. We kunnen niet zeggen: niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen. In het belang van deze kinderen moet er ingegrepen worden.’’



Wat is er nou precies mis met het burgerschapsonderwijs op de school?

,,Kinderen moeten naar de samenleving toe worden geleid, dat ze de normen en waarden kennen en met verschillen leren omgaan. Als je kijkt naar wat er hier gebeurt, dan mis je dat. Zo krijgen ze onvoldoende les in het tegengaan van discriminatie. Er komt nieuwe wetgeving aan waarin steviger wordt omschreven waaraan burgerschapsonderwijs moet voldoen. Maar ook onder de huidige wet schiet de school al tekort.’’