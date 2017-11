Minister Slob: NPO moet flink bezuinigen

Terugloop

Adverteerders steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten, waarschuwde Slob eerder deze maand al. De teruglopende advertentiekosten konden tot nu toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve, maar ook die raakt nu uitgeput. 'Dit houden we niet eeuwig vol. De reserve is bijna uitgeput. Het gaat ons vanaf 2019 niet meer lukken', aldus Slob in een brief aan de Kamer.



Voor Slob kwam de financiële tegenvaller onverwacht, zeker omdat er een paar jaar geleden nog uit werd gegaan van een stijging van de reclame-inkomsten. ,,We wisten niet dat het kantelpunt zo snel zou komen", aldus de bewindsman.



'Flinke klus'

Slob kreeg bijval van een groot deel van de Kamer. Ook het CDA wil niet de portemonnee trekken om de gaten te vullen. De VVD is van mening dat Slob met de NPO om tafel moet om een plan van aanpak te maken.



SP-Kamerlid Peter Kwint hekelt het feit dat Slob pas na zijn aantreden geconfronteerd werd met de tegenvallende cijfers, terwijl die al langer bekend waren op zijn ministerie. ,,Dat is geen lijk, maar een totale begraafplaats in de kast."



De PVV ziet het liefst dat de NPO vooral gaat 'hakken in de kosten' van amusement, omdat de commerciële omroepen daar ook al in voorzien. Zo kan wat Martin Bosma betreft NPO 3 direct op zwart, evenals de radiozenders NPO Radio 2 en NPO Radio 3.