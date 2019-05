Minister Slob over toetsdrama: Ik vind dit ook verschrikkelijk

Een week geleden hoorde Slob het voor het eerst: er waren ‘zorgwekkende verschillen’ tussen de adviezen van de centrale eindtoets en die van de andere vier toetsaanbieders.



En wat gebeurde er toen?

,,We hebben alle betrokkenen bij elkaar geroepen. We moesten weten: is het dit keer gewoon wat hoger dan we gewend zijn? Of zit er wat achter dat niet klopt? Toen kwam boven tafel dat er met verkeerde cijfers is gewerkt. Bij de doorvertaling – want je wil dat er bij alle toetsen geen verschil tussen leerlingen bestaat bij de indeling naar schoolsoort – is een fout gemaakt bij alle toetsen, behalve de centrale eindtoets. We hebben nieuwe berekeningen gemaakt en hebben twee onafhankelijke partijen dat werk laten controleren, om te kunnen verifiëren dat er nu geen onduidelijkheid over was.’’



Check, check, dubbelcheck dit keer?

,,Daar zaten we bovenop. De volgende stap was dat we keken naar hoeveel leerlingen een verkeerd toetsadvies hebben gekregen Dat bleken er een kleine 20.000 te zijn. De meeste een te hoog advies, een enkeling te laag. Echt heel erg vervelend.’’



Leerlingen krijgen eerst een schooladvies van de docent vóór ze de toets maken en een toetsadvies krijgen. Dat schooladvies leek juist te zijn. Dat laat ook wel zien dat het oordeel van de leraar…

,,…belangrijk is? Ja.’’



Weet u al bij hoeveel leerlingen het advies op basis van het toetsadvies werd aangepast?

,,Nee, dat wordt nu pas officieel op iedere school vastgesteld. Op basis van cijfers van voorgaande jaren komen we op ongeveer 2000 leerlingen uit. Maar dat kan net zo goed hoger zijn, of lager. Dat weten we nog niet en daar ga ik ook niet over speculeren. Of het er nou 2000 of 3000 zijn, iedere leerling die dit meemaakt, is er één te veel. Het had niet moeten gebeuren, maar het is wel gebeurd. Die werkelijkheid kan ik niet meer anders maken.’’