Minister terughoudend: eerst onderzoek naar bloedbad Gaza afwachten

Blok reageerde op vragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ,,Ik ben onthutst door het grote aantal doden en het geweld", aldus Blok, die zegt zowel de Israëliërs en Palestijnen op te roepen 'een einde te maken aan dit verschrikkelijke bloedvergieten'. ,,Deze manier van escalatie van geweld in een vredesproces dat diep in het slob zit, kan tot niets leiden."



De minister is echter terughoudend over een politiek oordeel. Hij wil eerst het onderzoek naar de protesten afwachten. ,,Israël zegt dat er explosieven en wapens naar de grens werden meegenomen door de Palestijnen. Volgens de Palestijnen ging het juist om onschuldige demonstranten. Onderzoek is daarom van groot belang om vast te stellen of er grenzen zijn overschreden. Dat hebben we écht eerst nodig."



SP, PvdA, Denk, GroenLinks en D66 vinden dat de minister de ambassadeur moet ontbieden. ,,Wat moet er gebeuren voordat hij zoiets doet", vroeg Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ,,Israël heeft een bloedbad aangericht", meent Sjoerd Sjoerdsma (D66). Blok voelt daar echter niets voor. ,,Er is gisteren contact geweest met de ambassadeur. Daarbij hebben we onze zorgen geuit. Dat herhalen we bij de VN-veiligheidsraad. Zolang het onderzoek nog loopt, heeft het geen zin de ambassadeur uit te nodigen."