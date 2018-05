Minister trekt de portemonnee: sneller nieuwe zorg voor patiënten

Volgens Bruins gebeurt het te vaak dat goede ideeën blijven steken in de ontwikkelfase en niet bij de patiënt terecht komen. ,,Het onderzoek om het laatste stapje richting het basispakket en daarmee naar de patiënt te overbruggen is namelijk ingewikkeld, duur en tijdrovend'', aldus Bruins. ,,Dat is echt zonde en ook slecht nieuws voor de patiënten die er mogelijk baat bij hebben.''



Het fonds is dan ook bedoeld om de ontwikkelaars een duwtje in de rug te geven bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voordat iets nieuws in het basispakket komt, is namelijk bewijs nodig dat het ook echt om een verbetering gaat. Door het geld kan dergelijk onderzoek worden betaald en worden de gemaakte zorgkosten tijdens het onderzoek gedekt.



De nieuwe regeling moet op 1 januari 2019 ingaan en vervangt de huidige regeling van voorwaardelijke toelating die sinds 2012 bestaat, maar in de praktijk lastig bleek.