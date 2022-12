Minister Van der Wal geëmotioneerd na opmerking Van der Plas over krokodillentranen: ‘Naar en vervelend’

In de provincie Overijssel zitten die PAS-melders nu zwaar in de problemen. De rechter oordeelde dat de provincie ze niet langer mag gedogen, waarna de boeren dwangsommen werden opgelegd. In Overijssel dreigen zij failliet te gaan door de dwangsommen.

PAS-melders: hoe zit het nu precies? En waarom zijn de zorgen in Overijssel zo groot? Wij leggen het probleem uit in zeven vragen .

Door een hel

Minister Van der Wal vertelde geëmotioneerd over gesprekken die zij heeft gevoerd met de boerengezinnen die hiermee te maken hebben. ,,Het raakt me weer, het is echt niet normaal. Die mensen gaan door een hel. Het is echt verschrikkelijk. Je zit daar en je kunt niks.” Om ruimte voor deze boeren te regelen, moet een andere uitstoter in het gebied worden uitgekocht. Een boerderij verderop uitkopen voor de vergunning van een PAS-melder, mag niet.