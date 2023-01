Minister vraagt OMT om spoedadvies over vluchten uit China, Eerste Kamer onderbreekt mogelijk reces voor behandeling coronawet

Minister Kuipers van Volksgezondheid vraagt het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies over maatregelen op vluchten uit China. Ook vraagt hij nogmaals aan de Eerste Kamer om haast te maken met de behandeling van de coronawet, die nog moet worden goedgekeurd. Morgen besluit de Eerste Kamer in commissieverband of senatoren volgende week terug moeten komen van reces.

Kuipers komt vrijdag met een kabinetsbesluit, naar aanleiding van de ‘sterke aanmoediging’ van de Europese Unie om coronatests op vluchten uit China verplicht te stellen. Voor die tijd moet het OMT dus advies uitbrengen, samen met het nieuwe Maatschappelijk Impact Team (MIT) en onder meer de politie en inspecties. Veel landen om ons heen hebben al maatregelen aangekondigd, maar in Nederland is daarvoor nog geen wettelijke basis. Vooralsnog verplicht Nederland dan ook nog geen extra controles.

Er is wel een wet in de maak, maar die moet nog door de Eerste Kamer. De senaat is echter nog tot en met 16 januari met reces. Om een verplichte coronatest voor reizigers uit China mogelijk te maken is volgens Kuipers een wettelijke basis noodzakelijk. De EU-ministers spraken gisteren af dat alle landen 'sterk worden aangemoedigd’ reizigers te controleren vóór ze in China op het vliegtuig stappen. Eind december riep Kuipers de Eerste Kamer ook al op om op haast te maken met de behandeling van de wet.

Morgen om 13 uur houden Eerste Kamerleden die deel uitmaken van de commissies VWS, J&V en BZK samen een online-procedurevergadering, zo verwachten Haagse bronnen. Daarin kan worden besloten dat de wetsbehandeling volgende week al plaatsvindt. In dat geval komt de senaat terug van reces. Andere mogelijkheid is dat er toch nog eerst een schriftelijke vragenronde wordt gehouden en de wetsbehandeling pas na het reces wordt opgepakt.

Steeds meer landen

Afgelopen dagen besloten na Italië ook Spanje en Frankrijk tests te verplichten. Na de EU-oproep volgden gisteravond België en vandaag ook Duitsland, Griekenland, Oostenrijk en Zweden. Minister Kuipers zei eerder dat hij vindt dat zo'n maatregel alleen effectief is als die in alle EU-landen geldt. Het risico bestaat dat reizigers de maatregel omzeilen door de vrije reismogelijkheden in de EU.

Volgens de Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach is de maatregel verstandig, omdat er in de Volksrepubliek een golf aan besmettingen is. Na kerst bleek bijna één op de twee reizigers uit China die landden op de luchthaven van Milaan besmet met corona. De angst bestaat dat het virus vanaf 8 januari nog verder verspreidt, omdat vanaf die datum Chinezen weer naar het buitenland mogen reizen en de quarantainemaatregelen voor buitenlanders in China opgeheven worden.

Testen en mondkapjes

De Europese Unie heeft gisteravond in een nieuw advies over China laten weten dat coronatesten voor vertrek van China naar de EU ‘sterk worden aangemoedigd’. Er is ook geadviseerd mondkapjes op vluchten uit China te dragen en steekproefsgewijs onderzoek te doen naar afvalwater van vliegtuigen uit China. Maar er is geen algehele Europese maatregel vastgelegd, omdat het volgens Brussel een nationale aangelegenheid is.

Naast enkele EU-lidstaten zijn eerder ook onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, India, Australië en Japan overgegaan op een testverplichting. Nederland voldoet al wel aan de andere twee adviezen: de KLM verplicht mondkapjes op vluchten uit China al en op Schiphol wordt afvalwater gemonitord. Ook worden er voorbereidingen getroffen om afvalwater van vliegtuigen uit China te controleren op resten van het coronavirus.

Sommige reizigers in China nemen zelf ook maatregelen tegen het coronavirus.

Maatregelen van Peking

Peking vindt het kwalijk dat landen reisbeperkingen invoeren die alleen gelden voor reizigers uit China. Volgens het land is daar geen wetenschappelijke basis voor en zijn sommige maatregelen onaanvaardbaar. China waarschuwde eerder deze week voor tegenmaatregelen. Wat die zullen inhouden, is niet bekend.

