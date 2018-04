Minister: Werken op ministerie veilig ondanks vloerproblemen

In de twee in 2013 geopende torens aan de Haagse Turfmarkt zijn de afgelopen weken veertien ruimtes en 110 werkplekken afgesloten vanwege vloerproblemen, meldde NRC Next vanmorgen. De vloeren zouden bij zware belasting instabiel kunnen worden. Er geldt zelfs een 'samenscholingsverbod'; ambtenaren mogen niet meer in grote groepen bij elkaar staan op die plekken.



Toch kunnen de medewerkers onbezorgd naar hun werk, aldus Ollongren. ,,De veiligheid staat voorop, anders zouden we mensen er niet laten werken." Vervolgonderzoek moet aantonen of er echt iets moet gebeuren op het ministerie. Volgens Dekker moeten op de kwetsbare plekken geen zware brandkasten worden neergezet 'maar kunnen mensen veilig werken'.