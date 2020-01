Minister: Wet ‘voltooid leven’ geen antwoord op doodswens 55-plussers

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zegt: ,,We weten dat er in ons land een groep mensen is met een doodswens, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat is een pijnlijk besef. In het maatschappelijke en politieke debat worden de mensen om wie het gaat wel eens afgeschilderd als volstrekt autonome burgers die na een geslaagd leven vooral graag regie hebben over hun eigen dood. Vandaag wordt dat beeld doorgeprikt.”



Het ter beschikking stellen van een zelfmoordpil, zoals veel ondervraagde senioren graag willen, zou volgens de ChristenUnie het meest cynische antwoord zijn op de zorgen die mensen met een doodswens hebben. ,,Dan geven we hen op, in plaats van dat we er voor hen willen zijn. Het onderzoek noemt het de ‘staatsverplichting’ tot bescherming van kwetsbare personen - die opdracht moeten we héél serieus nemen.”



Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, vindt juist dat we een stervenswens moeten respecteren, hoe oud iemand ook is. Wolbert: ,,Dit is geen verhaal alleen over 75-plussers, er moet voor iedereen met enige levenservaring vrijheid van sterven zijn. Ik heb in het rapport geen argumenten gezien waardoor dat onmogelijk zou zijn. Sterker nog, we moet nu echt een antwoord gaan geven op de roep van al die mensen die aanhoudend zeggen: ‘Ik ben er klaar mee’.”



Manon van der Kaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB, is het daar niet mee eens. Sterker nog, Van der Kaa ziet niks in het D66-plan. ,,En een leeftijdsgrens trekken vinden wij al helemaal niet passend. Je suggereert dan dat het begrijpelijk is dat een 75-plusser wellicht een einde aan zijn of haar leven wil maken. Dat moeten we als samenleving niet willen.”