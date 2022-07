Minister wil meldpunt voor bedreigde wetenschappers: ‘Moeten er helaas actie op nemen’

EU-Ombudsman boos: Von der Leyen is Pfi­zer-sms’jes kwijt

Bij Rutte was het een oude Nokia met weinig sms-opslagcapaciteit, bij Commissievoorzitter Von der Leyen is de oorzaak onduidelijk, maar ook bij haar is een reeks oude tekstberichtjes onvindbaar. ,,Dat kan niet, dat is wanbeheer”, zegt een boze EU-Ombudsman Emily O’Reilly. ,,Het publiek moet toegang hebben tot werkgerelateerde tekstberichten.”

14 juli