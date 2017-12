Grapperhaus ziet wel wat in Nederlandse 'designated survivors'

,,Ik had het me nooit zo gerealiseerd. En ik ga over de veiligheid, dus dat moet ik me misschien aantrekken'', aldus de bewindsman over het idee van D66-Kamerlid Joost Sneller. Grapperhaus noemt het op zichzelf helemaal niet verkeerd om op die manier rekening te houden met bepaalde calamiteiten. Hij wacht nu op een uitgewerkt voorstel van Sneller.



Hoewel de designated survivor in Amerika al lang een bekend begrip is, kennen wij het vooral van de gelijknamige Netflixserie, waarin de relatief onbekende politicus en 'aangewezen overlever' Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) plots als president wordt aangewezen als de voltallige bewindsploeg omkomt bij een bomaanslag tijdens de jaarlijkse State of the Union.



Sneller vindt dat we ook in Nederland beter moeten nadenken over de gevolgen van zo'n aanslag. Een terreuraanslag zou in één klap de koning en de hele politieke top kunnen wegvagen. Het zou daarom beter zijn als bijvoorbeeld een minister en een parlementariër elders op een geheime plek zijn, zodat zij de touwtjes in de hand kunnen nemen mocht het mis gaan.