Minister: Zo'n 28.000 testen per dag nodig vanaf juni

Dat getal kan zelfs oplopen tot 31.000 per dag in september, aldus de brief van de bewindsman. Vorige week zei speciaal coronagezant Feike Sijbesma nog in de Tweede Kamer dat het aantal testen in mei zal uitkomen op 8000 per dag en dat daarmee nu ook de leraren en medewerkers van de kinderdagverblijven getest kunnen worden als zij klachten hebben.