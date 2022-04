Ministerie steggelt met Deloitte over dreigende vertraging onderzoek mondkapjesdeal

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS) waarschuwt Deloitte dat nog niet alle relevante data zijn overgedragen. ‘Zonder - tijdige - data-overdracht kunnen wij niet over de benodigde Informatie beschikken om het onderzoek binnen de gewenste termijnen af te ronden’, schrijft het bureau. Het eerste deelonderzoek zou op 27 juni opgeleverd moeten worden.

Volgens Deloitte zijn de gegevens die het bureau heeft gekregen niet altijd goed uitleesbaar. Zo zijn data niet verstrekt in het originele bestandstype of zijn ze ‘gefilterd en/of gelakt’. ,,Dit leidt ook tot meer werk om te kunnen achterhalen of wij inmiddels daadwerkelijk over alle data beschikken”, aldus Deloitte.

VWS is 'verbaasd’

De brief blijkt te zijn verstuurd op 12 april en is vandaag door VWS met de Kamer gedeeld. In het bericht aan de Kamer zit ook het antwoord aan Deloitte van secretaris-generaal Marcelis Boereboom, dat vandaag naar Deloitte is gestuurd.

De hoogste ambtenaar van VWS spreekt in de reactie zijn verbazing uit over de klachten van Deloitte. Volgens Boereboom heeft Deloitte zelf lang nagelaten om aan VWS een ‘sluitend procesvoorstel’ te overhandigen, waarin staat hoe Deloitte met de gegevens om zou gaan. VWS heeft vervolgens zelf ‘formaliteiten moeten inregelen’, zodat bijvoorbeeld privacyregels en informatieveiligheid gewaarborgd zijn. Dit heeft het ministerie ‘veel extra menskracht, tijd en middelen gekost’ dan waarop was gerekend.

Ook wijst Boereboom dat het onderzoek de gehele maand november ‘beïnvloed’ is door een datalek bij Deloitte, ‘te weten het verloren notitieboek van een van de onderzoekers’. Daarnaast schrijft Boereboom terug dat de deadline die Deloitte had gesteld aan gegevensdeling niet met de betrokken ministeries is gedeeld.

Geen gehoor

Deloitte doet in de brief een aantal verzoeken aan het ministerie om meer en betere informatie te verschaffen. Maar VWS geeft aan de meeste verzoeken geen gehoor. Zij zouden indruisen tegen afspraken die eerder met Deloitte zijn gemaakt.

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) meldt de Kamer dat zij op 10 mei in gesprek gaat met Deloitte over de voortgang van het onderzoek. Zij zegt zich intussen maximaal te zullen inspannen ‘om ervoor te zorgen dat het onderzoeksbureau alles op alles zet om deze resultaten zo tijdig als mogelijk voor het aankomende zomerreces op te leveren’.