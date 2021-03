Missie kabinet geslaagd: scholen vrijwel rookvrij

Het rookverbod voor onderwijsterreinen is op 1 augustus 2020 van kracht geworden. Dat betekent dat er nergens meer gerookt mag worden. Onderwijsinstellingen zijn verplicht het rookverbod aan te duiden en te handhaven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving. Overtreders krijgen eerst een waarschuwing en bij herhaling een boete.

De ban wordt keurig nageleefd, toont recent onderzoek in opdracht van het Trimbos-instituut, in samenwerking met Dienst Uitvoering Onderwijs, aan. Zo is in het primair onderwijs 98 procent van de onderwijsterreinen rookvrij, 2 procent is dat gedeeltelijk. Gedeeltelijk rookvrij betekent dat er in het algemeen niet gerookt mag worden maar er nog wel een aangewezen rookplek is.

In het voortgezet onderwijs is 97 procent geheel rookvrij, de overige 2 procent is gedeeltelijk rookvrij. In het mbo is 95 procent van de onderwijsterreinen geheel rookvrij, 4 procent gedeeltelijk en 1 procent nog niet rookvrij. Het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn eind 2020 voor het eerst onderzocht, die zijn 92 procent (hbo) en 93 procent (wo) geheel rookvrij en voor de rest gedeeltelijk rookvrij.

Quote Ik ben erg blij te zien dat er forse stappen zijn gezet. Daarom wil ik het onderwijs­veld complimen­te­ren met de inzet Staatssecretaris Blokhuis

Wetgeving heeft geholpen

Opmerkelijk: bijna de helft van de ondervraagde schoolleiders, teamleiders en docenten in het mbo en bijna twee derde van het hbo/wo geeft aan dat ze géén rookvrij onderwijsterrein zouden hebben ingesteld als de wettelijke plicht er niet was geweest. Bij deze onderwijsvormen heeft de wetgeving dus geholpen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat inmiddels vrijwel alle onderwijsinstellingen bekend zijn met de wettelijke verplichting van het rookverbod. Alle instellingen buiten het primair onderwijs geven wel aan dat leerlingen, studenten en personeelsleden nu simpelweg buiten het onderwijsterrein roken.

Staatssecretaris Blokhuis (Preventie): ,,Ik ben erg blij te zien dat er forse stappen zijn gezet. Daarom wil ik het onderwijsveld complimenteren met de inzet. In het bijzonder merk ik op dat het mbo van 14 procent naar 95 procent rookvrij is gegaan. Dat vind ik een lovenswaardige prestatie. Maar ook de andere onderwijsinstellingen hebben hun best gedaan om een mooi resultaat neer te zetten.”

Met hulp van het Trimbos worden ook de laatste instellingen geholpen om hun onderwijsterrein geheel rookvrij te maken. Eind 2021 zal bij een nieuwe meting blijken of dat is gelukt.

