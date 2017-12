Missie tegen IS is 'veenbrand', maar blijft nodig

Dat komt omdat IS fors terrein heeft verloren in Irak en Syrië. Dat betekent niet dat verder inzet niet nodig is, stelt Zijlstra. ,,Het is nog niet zoals normaal. En met normaal bedoel ik niet Zoetermeer of Enschede. Maar het is zonde van de investering om te vroeg te stoppen.”



In Irak zijn 150 militaire trainers actief en met de F-16’s, die gestationeerd zijn op een basis in Jordanië, reizen 100 militairen mee. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de door het kabinet voorgestelde verlenging.



De PVV, eerder voorstander van de missie, doet dat niet. PVV-Kamerlid Raymond de Roon vindt inmiddels tijd dat Arabische landen de handschoen oppakken. Dat kwam hem op kritiek te staan van CDA en VVD. ,,Het heeft er alle schijn van dat de PVV stiekem wil dat IS blijft bestaan”, reageerde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert, die de PVV ‘een misselijkmakende draaipartij’ noemde. Zijn VVD-collega Han ten Broeke noemde het ‘onverantwoord dat partijen weglopen’. ,,Deze veenbrand is nog lang niet geblust.”