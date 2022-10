Mist rond vertrokken Khadija Arib niet opgelost op PvdA-ledenraad

,,Laten we de mens Khadija Arib steunen!”, roept een PvdA-lid aan het einde van de ochtendbijeenkomst met de PvdA-ledenraad in het Apeldoornse theater Orpheus. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent steunt de oproep: ,,Met zijn allen een groot applaus voor de mens Khadija Arib!’’

Maar daarmee is het probleem niet opgelost en blijven tal van vraagtekens hangen. Kuiken verantwoordt zich voor de zaal met zo’n vijfhonderd sociaaldemocraten. Ze begint te vertellen dat ze vanaf 2006 ongelooflijk fijn heeft samengewerkt, gelachen en gebotst met Arib, ‘want het is een eigenzinnige vrouw’. Maar Kuiken wijst ook op medewerkers in de Tweede Kamer die geklaagd hebben dat ze zich niet veilig hebben gevoeld.

Om die reden heeft Kuiken het initiatief van Kamerleden die een boze brief om opheldering stuurden naar Kamervoorzitter Vera Bergkamp gestuurd, niet gesteund: ,,Dat vond ik zuiverder.’’ Maar mede door het gebrek aan steun uit de vertrok Arib uit de fractie.

Quote We blijven de partij van de open communica­tie die elkaar de waarheid durven te zeggen Attje Kuiken

‘Pijnlijk en verdrietig’

En dan steekt Kuiken de hand in eigen boezem. ,,Achteraf had ik dat misschien wel moeten doen. Zeggen dat we de brief steunen. Alles wat ik dus niet goed heb gedaan is pijnlijk en verdrietig.’’

Dan komen de leden aan bod. Een gemeenteraadslid uit Hardinxveld-Giessendam zegt dat alles overkomt als een afrekening met Arib. Kuiken zegt dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp andere keuzes had kunnen maken. ,,Arib had in het voorjaar al moeten worden geïnformeerd.’’ En ze trekt in twijfel of de landsadvocaat had moeten worden ingeschakeld door het bestuur van de Tweede Kamer. Maar zolang het onderzoek loopt en niet duidelijk is wie er heeft gelekt, zal de PvdA niet in het presidium gaan zitten, kondigt Kuiken aan.

Kuiken neemt de gelegenheid te baat te onderstrepen dat de PvdA nergens voor wegloopt. ,,We blijven de partij van de open communicatie die elkaar de waarheid durven te zeggen. We zijn soms onhandig, soms gaat het goed en soms gaat het mis. We verstoppen niets. We zijn streng voor anderen, het is wel wie we zijn.’’

Quote Accepteer dat niemand perfect is. Gun elkaar de kans elkaar te verbeteren. Zou de PvdA dan niet weer het vertrouwen krijgen om weer aan de top te komen? PvdA-lid Vogel

‘Meer mildheid, minder streng’

Precies dat stoort PvdA-lid Vogel. Ze stelt retorische vragen en houdt de microfoon een paar minuten vast. ,,Zijn we niet veel te streng voor elkaar. Kan het niet minder streng? Als ik zie hoe verschillende Kamerleden zijn afgevoerd (behalve Arib verdween ook Gijs van Dijk, red.) Geef elkaar het voordeel van de twijfel. Accepteer dat niemand perfect is. Gun elkaar de kans elkaar te verbeteren. Zou de PvdA dan niet weer het vertrouwen krijgen om weer aan de top te komen? Met meer mildheid?’’

Als het applaus is uitgestorven zegt Kuiken dat ze het niet beter had kunnen zeggen, ,,Niemand heeft kwade intenties de ander pijn te doen.’’ Kuiken vertelt dat er veel contact is met Arib. Dat ze vraagt hoe het gaat. ,,En wat had ik beter en anders kunnen doen? Hoe wil je afscheid nemen?’’

‘Meer samenwerking op lokaal niveau met GroenLinks’

Het tweede deel van de ochtend is een podiumoptreden van partijvoorzitter Esther Mirjam Sent en GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom. Ze worden gevraagd naar een reactie op de Kerdijklezing van Jesse Klaver om een gezamenlijk programma te maken op weg naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen van 2025. PvdA’er Sent is het meest zuinig, ze gaat er niet inhoudelijk op in. ,,Ik zie het als een hele mooie oproep en een ondersteuning voor het project waar we mee bezig zijn.’’

Eikelenboom is beduidend enthousiaster. Ze zegt heel erg gemotiveerd te zijn, maar dat de leden erover gaan. ,,Jesse heeft laten zien wat we kunnen bereiken, ’’ waarmee ze doelt op het prijsplafond voor de energierekening waarvoor hij met Kuiken de handen voor op elkaar kreeg. Eikelenboom waarschuwt ook: ,,Als er vervroegde verkiezingen komen, zullen we die keuze eerder moeten maken.’’ Aan de ledenraad zal het niet liggen: bijna 85 procent steunt de motie voor meer onderlinge initiatieven en gesprekken op lokaal niveau tussen PvdA en GroenLinks.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: