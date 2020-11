MKB profiteert extra van omstreden investeringsaftrek (BIK): coalitie verschuift 200 miljoen

4 miljard voor bedrijfsle­ven levert nauwelijks banen op

20 oktober De 4 miljard euro die het kabinet de komende twee jaar in totaal wil uittrekken voor de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) levert hooguit 10.000 banen op. Doordat de regeling tijdelijk is zullen toegenomen investeringen in 2021 en 2022 ten koste gaan van investeringen in de jaren daarna.