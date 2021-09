Na ‘censuur’ van YouTube stapt Baudet naar de rechter, maar of hij kan winnen is de vraag

Thierry Baudet staat vandaag bij de rechter tegenover YouTube, omdat hij het videoplatform ‘censuur’ verwijt. Hoewel rechtsgeleerden betwijfelen of dat wel klopt, is de zaak een interessante: hoe ver reikt de macht van de website nu het speeches van de Forum-leider heeft verwijderd?

De filmpjes van een orerende Baudet, onder meer tijdens een debat in de Tweede Kamer, werden verwijderd omdat YouTube het als desinformatie bestempelde.

Zo noemde Baudet mondkapjes ‘niet-werkend’ en vergeleek hij tijdens een Kamerdebat de coronamaatregelen van de regering met een rapport dat een Amerikaanse organisatie, de Rockefeller Foundation, al in 2010 uitbracht. Dat was volgens die organisatie destijds bedoeld om maatregelen bij een eventuele pandemie op een rij te zetten. Baudet en zijn medestanders zien er vooral een omschrijving in van ‘onderdrukkende’ overheidsmaatregelen die regeringen nu ‘helaas laten uitkomen’.

Hij sprak van ‘hysterie’ over corona en dat er via ‘de Chinese griep een infrastructuur is opgetuigd die op elk willekeurig moment wegens elk willekeurig voorval opnieuw kan worden aangewend’. ,,Lockdowns, mondkapjes, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, belachelijke experimentele injecties laten inspuiten: deze coronatijd was een gehoorzaamheidstraining. De Tweede Kamer en de regering-Rutte hebben die training glansrijk doorstaan. De globalistische plannen kunnen doorgang vinden en de volgende stap richting mass surveillance en totale controle kan worden gezet.”

Het door YouTube verwijderde debatfragment van Baudet is overigens nog wel te zien op de site van de Tweede Kamer.

Forum voor Democratie startte daarop een crowdfunding om het platform voor de rechter te slepen. Zijn speech zou ‘in het belang zijn van het publieke debat’ en het verwijderen ervan zou zijn vrijheid van meningsuiting inperken.

Trump

Hoewel rechtsgeleerden betwijfelen of er sprake is van censuur, wordt wel naar de zaak uitgekeken. De macht van platforms als Facebook en YouTube is door hun bereik al langer onderwerp van gesprek. Die discussie raakte bovendien in een stroomversnelling toen de vorige Amerikaanse president Donald Trump werd geweerd van Twitter en Facebook, omdat hij de bestorming van het Capitool in Washington zou hebben aangemoedigd.

Het is dan ook niet de eerste keer dat de ‘techreuzen’ voor de rechter worden gesleept. Actiegroep Viruswaarheid startte een zaak tegen Facebook, maar verloor. En ook het videokanaal Café Weltschmerz startte een zaak tegen YouTube, maar de rechter was duidelijk: verwijderde video’s hoefden niet te worden teruggeplaatst op de site. De voorwaarden van YouTube zouden het platform voldoende grond bieden om selectie toe te passen.

Ook Baudet voormalige politieke maatje Wybren van Haga merkte dat. Hij wilde dat Google een verwijderde video van een interview met hem over de coronamaatregelen terugplaatste op YouTube, dat eigendom is van Google. Maar de rechter oordeelde anders: Google mocht de video verwijderen omdat deze in strijd is met het coronabeleid van het videoplatform.

Die regels die Google opstelde zijn ook in de zaak van Baudet interessant, omdat de rechter wees op de bepalingen van de site waarin bijvoorbeeld staat dat er grenzen zijn aan de vergelijking tussen corona en griep. Google houdt zich vast aan de wetenschap, dus staat bijvoorbeeld ook in die kleine lettertjes dat niet geclaimd mag worden dat kinderen geen corona kunnen krijgen.

Regels

Voor de zaak van Baudet is ook relevant dat de rechter oordeelde dat het verwijderen van een video van Van Haga ‘niet in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting’. ,,Met haar covidbeleid geeft Google niet alleen gehoor aan de oproep van centrale overheden om hen bij te staan in de strijd tegen de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus, het vormt tevens een uitwerking van het fundamentele recht op eigendom van Google: het bedrijf mag zelf bepalen welke regels op het platform gelden, waaronder de regel dat content die in strijd is met het covidbeleid, wordt verwijderd. Het eigendomsrecht van Google geldt dus als een legitieme beperking van de vrijheid van meningsuiting van anderen.” Ofwel: YouTube maakt haar eigen regels, de vrijheid van meningsuiting mag daaronder lijden.

