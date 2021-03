Na de verkiezingen moet turboformatie volgen: ‘Je wil hier niet in oktober nog mee bezig zijn’

Het is een spookbeeld voor lijsttrekkers die vanaf morgen de blik op de onderhandelingstafel richten: een tergend lang slepende formatie. De vorige keer duurde het 225 dagen, een record. Dat wil niemand nog een keer. Met een mondiale crisis is het geen fraai beeld als partijleiders op pakweg dag 198 met somber gelaat uit de Stadhouderskamer lopen en zeggen dat ‘ze er nog niet zijn’, heus ‘vorderingen maken’ er ‘morgen weer een dag’ is, alles ‘stap voor stap’ moet. ,,Je wilt hier niet in oktober nog mee bezig zijn’’, zegt CU-leider Gert-Jan Segers. ,,Werk met een akkoord op hoofdlijnen, stel doelen vast, doe de uitwerking later. Zoals bij het Klimaatakkoord.’’