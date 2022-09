Najaarsprikronde start 19 september met nieuw coronavaccin

Live asieldebat Van der Burg: Niet zeker of na­reis-beperking juridisch houdbaar is, maar het is wel nodig

Er is ‘geen zekerheid’ dat de kabinetsmaatregel om gezinshereniging voor asielzoekers uit te stellen juridisch in de haak is, erkent staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD). ,,Maar de maatregel is nodig.” Ook denk hij dat het omstreden plan wél ‘houdbaar’ is.

17:15