Nationaal Coördinator: Direct ontslag voor ambtenaar die n-woord of ‘Zwarte Piet’ roept

Regels voor prijspla­fond niet klaar: nog geen nieuwe termijnbe­dra­gen voor energie in januari

Het is nog steeds de vraag hoe per 1 januari het prijsplafond voor energie precies ingevoerd wordt. Pas eind volgende week wordt de regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat betekent dat consumenten voorlopig nog geen duidelijkheid krijgen over de nieuwe termijnbedragen die vanaf 1 januari gaan gelden.

2 december