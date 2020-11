Nazifoto’s geen bezwaar bij de jongeren van Forum voor Democratie

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben. Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van Het Parool, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.



Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de partij drie leden vanwege extremistische uitlatingen in een appgroep had geroyeerd, drie anderen werden geschorst. Maar sindsdien lijkt er weinig veranderd. De vraag is of Freek Jansen, voorzitter van de JFvD en zevende op de lijst voor de Tweede Kamer, wel echt schoon schip wil maken. Zo werd een van de radicale JFvD’ers niet geroyeerd, maar in september juist benoemd tot coördinator van de JFvD in Zuid-Holland.



Het gaat om een 23-jarige student politieke communicatie die in een appgroep beweerde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook stelde hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’.