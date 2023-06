Nederland erkent 1945 als jaar van Indonesische onafhankelijkheid, geen eerherstel dienstweigeraars

Al langer wordt de datum gezien als begin van Indonesische onafhankelijkheid, zei Rutte in een debat over een onderzoek naar de dekolonisatie (1945-1950). Hij wees erop dat bijvoorbeeld de koning al elk jaar op 17 augustus een felicitatietelegram aan Indonesië stuurt.

Tot dusver was het zo dat Nederland officieel steeds uitging van 27 december 1949 als onafhankelijkheidsdatum. Toen droeg Nederland de soevereiniteit over na een slepende oorlog. De Indonesiërs zelf zien 17 augustus 1945 als de oprichtingsdatum van de republiek. Soekarno riep toen de onafhankelijkheid uit, twee dagen na het einde van de Japanse bezetting.

In 2005 aanvaarde Nederland al wel in ‘politieke en morele zin’ dat Indonesië in 1945 onafhankelijk werd. Maar van een volmondige erkenning was het nooit gekomen. Daaraan kwam Rutte nu tegemoet op verzoek van het GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet.

Juridische consequenties

Jeffry Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden, pleit al jaren voor erkenning van de Indonesische onafhankelijkheidsdatum. ,,Nederland had het recht niet om een land op 1800 kilometer afstand te bezetten en leeg te roven? Dat land was van iemand anders.’’

De soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië wordt getekend op 27 december 1949.

Wat Pondaag betreft blijft het hier niet bij en moet erkenning ook juridische gevolgen hebben. ,,Dat betekent dat Nederland tijdens de onafhankelijkheidsoorlog oorlogsmisdaden gepleegd heeft, omdat ze het territorium van een ander land hebben aangevallen. Ook de term Nederlands-Indië moet uit alle boeken geschrapt worden. En de 4,5 miljard gulden die Indonesië aan Nederland betaalde, moet worden terugbetaald. Met rente komt dat uit op 24 miljard.’’

Volgens een woordvoerder van de premier verandert er juridisch echter niks. Nederland blijft juridisch vasthouden aan 1949 toen Nederland na een bloedige oorlog de macht overdroeg. ,,De soevereiniteit is in 1949 overgedragen. Dat kunnen we niet terugdraaien.’’

Extreem geweld

De Kamer debatteerde woensdag over het vorig jaar verschenen onafhankelijke onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië (1945-1950). Daaruit bleek dat het Nederlandse leger structureel en wijdverbreid extreem geweld gebruikte in een poging weer de macht te krijgen in zijn kolonie na de Japanse bezetting.

Dat geweld werd getolereerd door de politiek en de legerleiding. De misdaden bleven nagenoeg onbestraft. Premier Rutte maakte direct na het verschijnen van het onderzoek “diepe excuses” aan de Indonesiërs. De Kamer staat grotendeels achter de conclusies van het rapport en de excuses die zijn aangeboden.

Met enorme transportschepen vertrokken vanaf 1945 duizenden soldaten naar Nederlands Indië. Ruim 6000 van hen sneuvelden door geweld, ziekte of ongelukken.

Dienstweigeraars

Wel zijn er zorgen bij een aantal partijen dat het beeld is ontstaan dat alle militairen die destijds gediend hebben oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Er leven nog zo’n 5000 veteranen. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) zei dat er veel waardering voor ze is en dat het overgrote deel niets te verwijten is.

Het kabinet wil niet zoals onder meer GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie spreken van oorlogsmisdaden. Volgens Rutte is het pas sinds 1949 mogelijk om van oorlogsmisdaden te spreken bij binnenlandse conflicten. ,,We blijven het erover oneens, vrees ik”, was zijn conclusie.

Een collectief eerherstel voor dienstweigeraars komt er ook niet, hoewel Ollongren erkent dat destijds ‘hardvochtig’ met dienstweigeraars is omgegaan. Mensen die toen dienst weigerden omdat ze wisten van het extreme geweld dat werd toegepast in Indonesië kunnen wel eerherstel krijgen. Verder wil de minister niet gaan.

