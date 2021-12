Nederland gaat sneller boosteren: ‘Nodig om die omikrongolf voor te blijven’

,,De deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de omikronvariant opdoemen”, meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vanmiddag na corona-overleg op het Binnenhof. ,,We weten niet veel, maar wat we wel weten is niet geruststellend. De muur van immuniteit die we hebben lijkt onvoldoende bestand tegen omikron, dus moeten we de boostervaccinaties extra versnellen, bovenop wat we al wilden.”