Nederland nog lang niet uit lockdown: ‘We zijn er écht nog niet’

,,Ik ben niet erg hoopvol over wat er kan op 19 januari’’, zegt premier Mark Rutte vandaag tijdens een ingelast Kamerdebat over de coronacrisis. Hoewel het kabinet pas begin volgende week de knoop doorhakt over verlenging van de lockdown, staan alle seinen nu al op rood. ,,Je moet terug naar 3 ic-opnames per dag’’, aldus Rutte. ,,We zitten nu op 50, 60 ic-opnames per dag. Pas bij 10 ic-opnames - en dan praat je over zo’n 3600 besmettingen per dag - kun je iets versoepelen. We zijn er écht nog niet.’’