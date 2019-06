De Nederlandse minister Blok van Buitenlandse Zaken deed eerder een oproep voor de oprichting van een dergelijk, tijdelijk, IS-tribunaal. Ook Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, de EU en Zweden zoeken een oplossing voor het probleem van de berechting van hun burgers.

Omdat een VN-tribunaal, zoals voor het voormalige Joegoslavië, weinig kans maakt vanwege de grote geopolitieke tegenstellingen over Irak en Syrië, zou onder meer een ‘tribunaal op contractbasis‘ een optie voor de Europese landen zijn. In dat geval zouden de jihadisten terecht kunnen staan in een ‘neutraal land’ in de buurt van de plek waar de misdaden werden begaan.

Jordanië zou hiervoor een eventuele kandidaat kunnen zijn. Het Soennitische land zou dan veel geld krijgen van westerse landen voor het organiseren van de processen en ook het deels aanpassen van het gevangeniswezen om veroordeelde IS’ers daarna ook hun straf te laten uitzitten. Ook het rijke Dubai zou een optie kunnen zijn.

Veroordelingen

De Zweedse minister Damberg, die de bijeenkomst in Stockholm zal voorzitten, is voorstander van een tribunaal in een neutraal land. Dat zou technische en juridische ondersteuning kunnen krijgen vanuit de verschillende Europese landen. Voordeel is dat bij berechting in het Midden-Oosten bewijzen en getuigen makkelijker voor handen zijn en er meer veroordelingen kunnen volgen.

De meeste Europese landen willen hun ‘foreign fighters’ berechten in het land waar de misdaden plaatsvonden, waarbij Syrië afvalt vanwege de vele misdaden die daar door het regiem zelf zijn gepleegd. Niemand wil de jihadisten terugzien, maar wel moeten ze veroordeeld worden voor hun misdaden. Groot probleem is financiering van het tribunaal. Verenigde Staten en Rusland zouden mee moeten betalen. Die kans bestaat wanneer het tribunaal enkel en alleen over IS gaat. Andere oorlogsmisdaden zouden daarvan moeten worden uitgesloten.

Het ambtelijke overleg heeft plaats juist nadat Irak vandaag twee Franse jihadisten ter dood veroordeelde wegens lidmaatschap van IS. De laatste dagen hebben al negen IS-leden met de Franse nationaliteit de doodstraf gekregen in Irak.