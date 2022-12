Nederland roept Iraanse ambassadeur op het matje om executie demonstranten

Die dag zei Hoekstra dat het kabinet ‘alle registers wil opentrekken’ om de mensen in Iran te helpen. ,,Wij staan pal voor de rechten van de mensen die daar demonstreren.” Hoekstra noemde de executie ‘ronduit verschrikkelijk’. Al maanden demonstreren Iraniërs voor meer vrijheid en tegen het streng islamitische regime, waarbij duizenden mensen zijn opgepakt. De mensen gingen de straat op na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op een politiebureau. Zij was opgepakt door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels zou hebben gedragen.

De bewindsman zei vorige week te gaan bekijken of er steun is in Europa om de sancties tegen het bewind in Teheran verder uit te breiden. Hoekstra benadrukte wel dat er al veel strafmaatregelen tegen de Islamitische Republiek Iran zijn genomen. Hoekstra gaat ook praten met leden van de Iraanse gemeenschap in Nederland.