Nederland sluit verdragen met Emiraten, Dubai niet langer veilige schuilplaats voor criminelen

Topcrimineel Ridouan Taghi hield zich tijdenlang schuil in een villa in de hoofdstad van Dubai, tot hij in 2019 werd opgepakt door de politie van het emiraat. Omdat hij door de autoriteiten tot ongewenste vreemdeling werd verklaard, kon Taghi naar Nederland worden overgebracht. Hier wordt hij verdacht van betrokkenheid bij zes moorden. Taghi's advocaat sprak destijds van ontvoering.

In de toekomst moet het makkelijker worden om dergelijke criminelen naar Nederland te brengen, maar ook om hen op te sporen en aan te houden, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanmiddag aan de Tweede Kamer. In de verdragen worden afspraken gemaakt over het verhoren van verdachten getuigen en slachtoffers, het onderzoeken van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen of winsten uit bijvoorbeeld drugshandel. Daarmee maken de afspraken wederzijdse hulp in strafzaken en de aanpak van criminele geldstromen mogelijk.

Cruciaal

Volgens de CDA-bewindsman zijn de afspraken ‘cruciaal’ in de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit: moord of doodslag, wapen- en drugshandel en witwassen van crimineel geld. ,,Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog denken zich schuil te kunnen houden door simpelweg de grens over te gaan en dachten hun met misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen.” Ook roemt Grapperhaus de ‘goede samenwerking’ met de autoriteiten van de VAE.

Binnenkort worden de bilaterale verdragen, waarover de twee landen het na jaren van gesprekken ambtelijk eens zijn, ondertekend. Na de zomer worden de verdragen ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. De Tweede Kamer vraagt al langer om ‘sluitende afspraken’ met de VAE.

Paniek in Dubai

Het nieuws zal zorgen voor een schokgolf bij veel criminelen die zich veilig wanen in Dubai. Hoewel sinds de aanhouding van Taghi meerdere criminelen uit verschillende landen als ongewenste vreemdeling zijn uitgewezen, was er nog geen sprake van een uitleveringsverdrag. Daardoor bleef Dubai een aantrekkelijk oord en modern roversnest, ook al omdat de plaatselijke autoriteiten niet al te moeilijke vragen stellen over de herkomst van geld. Wel raakten criminelen in paniek nadat verschillende aanbieders van cryptotelefoons werden gekraakt, omdat de angst bestond dat Nederland veel belastende informatie met Dubai zou delen.

Nu Nederland een verdrag sluit met Dubai en actief kan vragen om de uitlevering van verdachte personen, zullen criminelen goed nadenken of Dubai nog wel zo’n goede plek is om je schuil te houden. Na het hacken van vier grote cryptoaanbieders, die een bak aan bewijs leverden, is het opnieuw een stevige klap voor de georganiseerde misdaad.

