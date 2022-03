Nederland zet 17 Russische spionnen ons land uit

Volgens Hoekstra is de directe aanleiding dat deze inlichtingenofficieren onder dekmantel in ons land aan het werk waren. Ze stonden genoteerd als diplomaat van de Russische vertegenwoordiging in Nederland, maar gezien hun eigenlijke werk als spion zag Nederland daar een ‘dreiging’ voor de veiligheid in. Het tweetal heeft twee weken de tijd om ons land te verlaten.

Hoekstra stelt dat de ‘huidige opstelling’ van Rusland in de wereld zo is dat de ‘aanwezigheid’ van Russische inlichtingenofficieren hier ‘ongewenst’ is.

Hoekstra rekent op een tegenreactie uit Rusland, zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. ,,De ervaring leert dat Rusland dit soort maatregelen niet onbeantwoord laat. Daar kunnen we niet over speculeren, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken is voorbereid op diverse scenario's die zich komende tijd kunnen voordoen.”

Hoekstra laat weten dat Nederland niet het enige land is dat ingrijpt. Ook de VS, Polen, Bulgarije, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Montenegro zetten eerder Russische inlichtingenofficieren uit.

De Nederlandse inlichtingendiensten waarschuwen al tijden voor Russische spionnen. In het verleden bijvoorbeeld over de aankoop van militair materieel. Maar ook omdat ons land gewild doelwit is van digitale spionage en cyberaanvallen. Rusland, China en Noord-Korea probeerden in 2020 nog op grote schaal in te breken bij bedrijven en overheidsorganisaties om kennis en technologie te stelen, zo constateerde de AIVD in haar jaarverslag.

Een tegenreactie van Rusland hing eigenlijk al in de lucht. Rusland bereidt maatregelen voor om het inreizen van sommige burgers uit ‘onvriendelijke landen’ te beperken, zo zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag volgens het Russische staatspersbureau Interfax. De regering zou een besluit in de maak hebben dat de huidige visumregels aanscherpt en dus toegang van burgers uit landen aan banden legt. Volgens Lavrov vanwege de ‘onvriendelijke acties van een aantal buitenlandse staten'.