Nederlander neemt file steeds meer voor lief

Sterker nog: acceptatie en berusting zijn inmiddels de sterkste gevoelens bij automobilisten in de (dagelijkse) file, aldus het KiM. Mensen ergeren zich nog vooral aan hufterig gedrag van andere weggebruikers. Denk aan over de vluchtstrook rijden of via een tankstation proberen de file in te halen.



,,Het is toch een bepaalde gelatenheid”, zo verklaart verkeersdeskundige Koos Spee het feit dat we de file steeds meer voor lief nemen. ,,Mensen weten ook dat ze dit zichzelf aandoen, omdat ze zo nodig allemaal op dezelfde tijd naar kantoor willen.”



Spee constateert verder dat er steeds meer files ontstaan door ongelukken na telefoongebruik tijdens het rijden. ,,Uit verveling even op je mobiel kijken, dat is tegenwoordig hoe het vaak misgaat.”