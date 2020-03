Nederlanders hebben bovengemiddeld veel vertrouwen in de politiek. De opkomst bij verkiezingen is hoog en Nederlanders denken meer dan anderen invloed te hebben op de politieke besluitvorming.

Dat blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek van de OESO in Parijs, de ‘club van rijke landen’. De studie richt zich op de welvaart en het welzijn in meer dan 40 landen. De OESO onderzocht in hoeverre de inwoners van die landen ‘een goed leven’ hebben, kijkend naar bijvoorbeeld werkgelegenheid en gezondheid, onderwijs en veiligheid, klimaat en vrije tijd.

Nederland hoort bij de landen waar het welzijn het hoogst is en de ongelijkheid het laagst is, constateert de OESO. Slechts 3 procent van de bevolking is ontevreden met zijn leven en maar 7 procent zegt geen vrienden of familie te hebben waar ze op terug kunnen vallen in geval van nood.

Wantrouwen

Ook werd onderzocht hoe mensen in die 40 landen naar hun politici kijken. Daaruit blijkt dat er in rijke landen breed wantrouwen leeft ten opzichte van de politiek. Gemiddelde denkt slechts één op de drie mensen (33,8 %) invloed te hebben op het beleid van hun regering.



In Nederland ligt dat cijfer behoorlijk hoger: daar denkt ruim 39 procent van de bevolking invloed te hebben op de politiek.



Bijna de helft (44,5 %) van de inwoners in alle landen vindt dat ze helemaal géén invloed heeft op het landbestuur. Ook hier doet Nederland het beter. Slechts 37 procent van de Nederlanders vindt dat ze géén invloed heeft.



Nederland scoort daarmee beter dan de meeste andere landen. Maar in bijvoorbeeld de Scandinavische landen is het vertrouwen in de politiek nog groter.

Hoge opkomst verkiezingen

De positieve houding van Nederlanders is ook terug te zien tijdens verkiezingen. In Nederland was de opkomst bij verkiezingen de laatste jaren gemiddeld bijna 82 procent. In de andere onderzochte landen was dat gemiddeld maar 68 procent.



Het land waar mensen het mínste vertrouwen lijken te hebben in de politiek is Frankrijk. Daar denkt maar een magere 9,6 procent van de bevolking op enigerlei wijze invloed te hebben op de politieke besluitvorming: de laagste score van alle onderzochte landen. Ruim 64 procent van de Fransen denkt zelfs geen enkele invloed te hebben. Alleen in Slovenië ligt dat cijfer nóg hoger (73 %).



De OESO roemt Nederland op een aantal punten als het gaat om ‘welzijn’. Het onderwijs is er goed, Nederlanders doen bovengemiddeld veel vrijwilligerswerk, en het aantal mensen met overgewicht ligt véél lager dan in de meeste andere landen.

Sterftecijfer alcohol en drugs

Volgens de OESO valt er wel één kanttekening te plaatsen bij het positieve beeld. Het aantal doden door zelfmoord en buitensporig alcohol- en drugsgebruik in Nederland is tussen 2010 en 2016 met maar liefst 30 procent toegenomen (tot 13 mensen per 100.000 inwoners).