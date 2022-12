Nederlanders zijn somber over hoe het land ervoor staat en moe van polarisatie

Dat mensen toch het gevoel hebben dat we elkaar steeds meer in de haren vliegen en onverdraagzamer worden, komt door wat mensen zien in de Tweede Kamer, op sociale media en in bijvoorbeeld talkshows. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat mensen zich zorgen maken dat de relatief kleine groep mensen met meer extreme meningen groter wordt. Ook ergeren ze zich aan protestacties die overlast bezorgen.



,,Dat mensen het gevoel hebben dat de tegenstellingen in het land toenemen, is op zichzelf al zorgelijk’’, waarschuwt Miltenburg. Want daardoor zullen die tegenstellingen alsnog toenemen. ,,Als grote groepen mensen denken dat de polarisatie toeneemt en dat er geen ruimte meer is voor debat, kan dat leiden tot vijanddenken. Zo van: de ander luistert toch niet. Ook ontstaat het gevaar dat steeds meer mensen zich afsluiten van het publieke debat.’’



In het rapport waarschuwt het SCP politici en media dan ook niet te snel verschillen uit te vergroten. De onderzoekers stellen dat ‘conflicten over waarden en opvattingen horen bij een democratie’ maar dat er in debatten ook aandacht moet komen voor de nuance.